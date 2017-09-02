Кириленко: сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России способный дойти до финала чемпионата Европы, если будут играть так же, как в первых двух матчах . Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Россияне в пятницу в стартовом матче на турнире обыграли сборную Турции (76:73), а в субботу победили команду Сербии (75:72).

"Сегодня была отличная игра. По-моему, это первый за два года матч, когда наша сборная провела дисциплинированно все 40 минут. И, что очень приятно, минимум разговоров с судьями, претензий друг к другу, но при этом борьба на каждом метре площадки, - сказал Кириленко. - В преддверии дальнейшего вхождения в турнир это меня очень радует".

"Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца, - добавил президент РФБ. - Команда сделала очень хороший задел, главное - есть две победы. Надеюсь, что команда будет прибавлять и дальше. И играть более стабильно", - сказал Кириленко.

По словам главы РФБ, успех над сборной Сербии дорогого стоит. "Это победа над действующими вице-чемпионами мира и Олимпийских игр. И такой триумф даст отличный импульс для того, чтобы сборная почувствовала себя увереннее", - отметил Кириленко.

"Еще хотел бы отметить болельщиков, которые присутствуют в зале. Они приехали в Стамбул из разных концов нашей страны. Плюс знаю, что наши болельщики по всей стране собираются в различных барах, ресторанах и вместе смотрят матчи по телевизору. Всем большой привет и большое спасибо за поддержку, которую, не сомневайтесь, здесь, в Стамбуле, сборная чувствует", - заключил собеседник ТАСС.