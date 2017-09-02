Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 75:72 одержала победу над командой Сербии в матче группы D на чемпионате Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

Сборная России одержала вторую победу подряд на турнире. В пятницу подопечные Сергея Базаревича обыграли команду Турции.