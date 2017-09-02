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Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы

Спорт
2 сентября, 19:04 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 2, сентября. /ТАСС

Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка

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Игрок сборной России Виталий Фридзон

Игрок сборной России Виталий Фридзон

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 75:72 одержала победу над командой Сербии в матче группы D на чемпионате Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

Сборная России одержала вторую победу подряд на турнире. В пятницу подопечные Сергея Базаревича обыграли команду Турции.

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