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Российские баскетболисты стартовали на чемпионате Европы с победы над турками

Спорт
1 сентября, 23:04 дата обновления: 1 сентября, 23:19 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 1, сентября. /ТАСС

Встреча группы D прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 76:73

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Россиянин Дмитрий Кулагин атакует кольцо сборной Турции

Россиянин Дмитрий Кулагин атакует кольцо сборной Турции

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Турции в стартовом матче чемпионата Европы. Встреча группы D прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 76:73.

Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

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В других матчах группы D сборная Бельгии со счетом 103:90 обыграла команду Великобритании, а сборная Сербии одержала победу над командой Латвии (92:82). В таблице группы россияне с двумя очками занимают третье место, уступая по дополнительным показателям бельгийцам и сербам, у которых в активе также по два очка.

В следующем матче 2 сентября россияне сыграют с сербами. Турки в тот же день встретятся с командой Великобритании.

Также в пятницу состоялись матчи в группе С. Сборная Испании со счетом 99:60 обыграла сборную Черногории, чехи победили румынских баскетболистов (83:68), а хорваты - венгров (67:58). В таблице первое место занимают испанцы с двумя очками, чехи и хорваты уступают лидеру по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.

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