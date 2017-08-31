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Чемпионат Европы по баскетболу стартует в четырех странах

Спорт
31 августа, 0:28 UTC+3 ТАСС

Сборная России попала в группу D вместе с командами Турции, Сербии, Латвии, Великобритании и Бельгии

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ТАСС, 31 августа. В четверг стартует чемпионат Европы по баскетболу, который станет юбилейным 40-м в истории. Матчи групповой стадии турнира пройдут в четырех странах - Турции, Финляндии, Румынии и Израиле, все встречи плей-офф состоятся в Стамбуле.

Сборная России попала в группу D, участники которой будут проводить матчи в Турции. Российская команда в 2007 году выигрывала Евробаскет, а в 2011-м становилась бронзовым призером. Но затем наступил кризис, и два следующих континентальных первенства сборная России провалила, завершая выступления на групповой стадии. При этом национальную сборную окутывал фон из множества скандалов, связанных с руководством Российской федерации баскетбола, отказами ведущих игроков выступать и другими негативными моментами.

Сейчас ситуация в российском баскетболе выровнялась, и команда Сергея Базаревича едет на европейское первенство как минимум в роли темной лошадки, способной преподнести сюрприз. В команде прекрасная атмосфера, средний возраст не превышает 30 лет, и в составе есть звезды как европейского, так и мирового уровня. Главная из них - центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Тимофей Мозгов, единственный игрок в российской истории, выигравший титул чемпиона сильнейшей баскетбольной лиги мира. Также большие надежды возлагаются на Алексея Шведа - самого высокооплачиваемого баскетболиста Европы и одного из лучших защитников континента.

По словам Базаревича, команда должна выходить из группы, а в плей-офф может удивить. "Выйти из группы надо. С четвертого места, конечно, будет не очень хорошо (тогда соперником станет лидер параллельной группы - прим. ТАСС). Но в плей-офф сборная России способна в отдельно взятой игре обыграть любого", - заявил тренер накануне вылета в Стамбул.

В соперниках у сборной России команда Турции, которая традиционно сильно играет при своих болельщиках, финалист Олимпиады 2016 года сборная Сербии, сборная Латвии, в составе которой выделяется 22-летний форвард "Нью-Йорк Никс" Кристапс Порзингис. Также в группе D команды Великобритании и Бельгии.

Фавориты и звезды Евробаскета-2017

Традиционно главным фаворитом европейского первенства является сборная Испании, которая выступит в группе С. Самые яркие игроки команды - братья По и Марк Газоли, неоднократные участники Матчей всех звезд НБА. Также в испанской сборной выделяются защитники Рики Рубио и Серхио Родригес, последний этим летом перебрался из НБА в московский ЦСКА.

О силе сборной Испании говорит как минимум тот факт, что именно эта команда выигрывала три из последних четырех Евробаскетов.

Фаворит номер два - сборная Франции. Именно французы смогли вырвать золото Евробаскета-2013, разбавив испанскую гегемонию последних лет, а на прошлом турнире завоевали бронзовые медали. На этот раз на турнир не приедет главная звезда французского баскетбола Тони Паркер, но и без него состав выглядит грозно. Здесь представители НБА Эван Фурнье, Борис Диао, Джоффри Лаверн, а также лидер ЦСКА Нандо де Коло.

В чемпионате Европы отказались участвовать многие именитые баскетболисты. Но и без "отказников" список звезд выглядит внушительно. Это и литовец Йонас Валанчюнас, немец Деннис Шредер, грузинский чемпион НБА Заза Пачулия, черногорец Никола Вучевич, словенец Горан Драгич. Каждый является ключевым игроком своего клуба в НБА.

Завершится чемпионат Европы 17 сентября на турецкой арене "Синан Эрдем Даум".

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