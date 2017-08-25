Российские баскетболисты обыграли финнов в последнем матче перед чемпионатом Европы

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ТАСС, 25 августа. Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Финляндии со счетом 100:91 в товарищеском матче. Встреча прошла в Хельсинки.
Эта игра стала последней для российской команды перед чемпионатом Европы. Первый матч на европейском первенстве сборная России проведет 1 сентября против команды Турции.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.