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Базаревич: физическое состояние российских баскетболистов перед ЧЕ улучшится

Спорт
20 августа, 23:33 UTC+3 ТАСС

По словам главного тренера сборной, команда играла под серьезными нагрузками, что и привело к трем поражениям на товарищеском турнире в Гамбурге

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

© Виктория Ламзина/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Физическое состояние баскетболистов сборной России перед чемпионатом Европы улучшится, игроки проводили последние матчи под большими нагрузками. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Базаревич, слова которого приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В воскресенье россияне уступили команде Польши со счетом 78:81 в матче товарищеского турнира в Гамбурге. Подопечные Базаревича проиграли на турнире все три матча. Ранее они уступили командам Германии (76:79) и Сербии (75:85).

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"Есть период нагрузки, есть период компенсации и набора свежести. Мы вчера много сил оставили с сербами, но должны быть готовы к тяжелому расписанию Евробаскета, там почти каждый раз придется играть менее, чем через 24 часа после предыдущей встречи. Сейчас рано сбрасывать нагрузки, всему свое время. Состояние улучшится, нужно быть готовыми играть под давлением", - сказал Базаревич.

Заключительный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы российская сборная проведет 25 августа против команды Финляндии в Хельсинки.

Первый матч на европейском первенстве сборная России проведет 1 сентября против команды Турции.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей- офф.

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