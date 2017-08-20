Российские баскетболисты уступили команде Польши в товарищеском матче

ТАСС, 20 августа. Сборная России по баскетболу уступила команде Польши со счетом 78:81 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.

Подопечные Сергея Базаревича проиграли на турнире все три матча. Ранее они уступили командам Германии (76:79) и Сербии (75:85).

Заключительный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы российская сборная проведет 25 августа против команды Финляндии в Хельсинки.

Первый матч на европейском первенстве сборная России проведет 1 сентября против команды Турции.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.