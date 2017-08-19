Российские баскетболисты уступили сербам в матче турнира в Гамбурге

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ТАСС, 19 августа. Сборная России по баскетболу проиграла команде Сербии со счетом 75:85 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.
Самым результативным баскетболистом в составе национальной команды стал защитник Алексей Швед, набравший 17 очков.
Ранее сборная России уступила команде Германии (76:79). Следующий матч россияне проведут в воскресенье против команды Польши.
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей- офф.