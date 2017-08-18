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Российские баскетболисты уступили команде Германии в матче турнира в Гамбурге

Спорт
18 августа, 22:16 UTC+3 ТАСС

Лучшим игроком матча стал Деннис Шрёдер, набравший 28 очков

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ТАСС, 18 августа. Сборная России по баскетболу проиграла команде Германии со счетом 76:79 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.

Лучшим игроком матча стал Деннис Шрёдер, набравший 28 очков. Самым результативным баскетболистом в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, набравший 22 очка и сделавший пять подборов.

Следующий матч россияне проведут в субботу против команды Сербии.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей- офф.

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