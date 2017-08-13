Сборная России по баскетболу победила команду Исландии в товарищеском матче

ТАСС, 13 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Исландии со счетом 82:69 в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене "Баскет-Холл".

Самым результативным игроком матча стал исландец Мартин Херманнссон, набравший 22 очка.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров - 84:69 и немцев - 89:60. Позднее в воскресенье пройдет заключительный матч турнира Германия - Венгрия.

Сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.