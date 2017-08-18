Юношеская сборная России по баскетболу вылетела из элитного дивизиона чемпионата Европы

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ТАСС, 18 августа. Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 16 лет) покинула элитный дивизион чемпионата Европы.
Россияне проиграли шведам в первом матче плей-офф за 13-16-е места в овертайме со счетом 76:79. Для сохранения места в элитном дивизионе было необходимо занять место не ниже 13-го.
В субботу сборная России сыграет с командой Финляндии за 15-е место.
Юношеская сборная России четыре раза становилась серебряным призером чемпионата Европы (1997, 2001, 2004, 2006) и два раза бронзовым (1993, 2003). В 2015 году российская команда была дисквалифицирована и по решению Международной федерации баскетбола отправлена в дивизион B. В 2016 году россияне выиграли его и вернулись в элитный дивизион.