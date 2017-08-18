Юношеская сборная России по баскетболу вылетела из элитного дивизиона чемпионата Европы

ТАСС, 18 августа. Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 16 лет) покинула элитный дивизион чемпионата Европы.

Россияне проиграли шведам в первом матче плей-офф за 13-16-е места в овертайме со счетом 76:79. Для сохранения места в элитном дивизионе было необходимо занять место не ниже 13-го.

В субботу сборная России сыграет с командой Финляндии за 15-е место.

Юношеская сборная России четыре раза становилась серебряным призером чемпионата Европы (1997, 2001, 2004, 2006) и два раза бронзовым (1993, 2003). В 2015 году российская команда была дисквалифицирована и по решению Международной федерации баскетбола отправлена в дивизион B. В 2016 году россияне выиграли его и вернулись в элитный дивизион.