Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Литвы по баскетболу с задержкой на сутки вылетела на ЧЕ в Тель-Авив

Спорт
29 августа, 17:03 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 29, августа. /ТАСС

Планы команды нарушились из-за неисправности самолета "Боинг-737"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Сборная Литвы по баскетболу с суточной задержкой вылетела во вторник заказным рейсом в Тель-Авив, где в четверг стартует на чемпионате Европы. Планы команды нарушились из-за неисправности самолета "Боинг-737".

Как сообщил журналистам представитель предприятия FL Technics по техническому обслуживанию воздушных судов Андрюс Гудялис, проблемы возникли с датчиком, предупреждающим о дефекте систем. "Проверка показала, что дефекта, на который указывал сигнал, нет. Вышел из строя сам датчик, его пришлось заменить", - рассказал Гудялис.

Такой запчасти на складах предприятия не оказалось. После поисков по базам данных она нашлась в Великобритании, куда пришлось спешно командировать человека с полетом через Ригу, где был ближайший рейс. "Все это обошлось дороже, чем стоит сама деталь, но время было дорого", - отметил представитель FL Technics.

Баскетболисты национальной команды переночевали в Вильнюсе, провели утреннюю тренировку и после обеда вылетели в Тель-Авив.

В Литве в шутку вспоминают подобный случай 2013 года, когда сборная также с опозданием на сутки из-за неисправности самолета вылетела на ЧЕ в Словению, а вернулась с первенства с серебряными медалями.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Соперниками литовцев на групповом этапе являются сборные Германии, Грузии, Израиля, Италии и Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника к президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"
2
Глава администрации Симферополя ушел в отставку по состоянию здоровья
3
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"
4
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
5
Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса
6
СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными
7
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама