Сборная Литвы по баскетболу с задержкой на сутки вылетела на ЧЕ в Тель-Авив

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Сборная Литвы по баскетболу с суточной задержкой вылетела во вторник заказным рейсом в Тель-Авив, где в четверг стартует на чемпионате Европы. Планы команды нарушились из-за неисправности самолета "Боинг-737".

Как сообщил журналистам представитель предприятия FL Technics по техническому обслуживанию воздушных судов Андрюс Гудялис, проблемы возникли с датчиком, предупреждающим о дефекте систем. "Проверка показала, что дефекта, на который указывал сигнал, нет. Вышел из строя сам датчик, его пришлось заменить", - рассказал Гудялис.

Такой запчасти на складах предприятия не оказалось. После поисков по базам данных она нашлась в Великобритании, куда пришлось спешно командировать человека с полетом через Ригу, где был ближайший рейс. "Все это обошлось дороже, чем стоит сама деталь, но время было дорого", - отметил представитель FL Technics.

Баскетболисты национальной команды переночевали в Вильнюсе, провели утреннюю тренировку и после обеда вылетели в Тель-Авив.

В Литве в шутку вспоминают подобный случай 2013 года, когда сборная также с опозданием на сутки из-за неисправности самолета вылетела на ЧЕ в Словению, а вернулась с первенства с серебряными медалями.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Соперниками литовцев на групповом этапе являются сборные Германии, Грузии, Израиля, Италии и Украины.