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Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

Спорт
2 сентября, 1:57 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Глава РФБ считает, что сборной было непросто начинать турнир встречей с хозяевами

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Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча против сборной Турции на чемпионате Европы продемонстрировала, что у баскетболистов российской сборной есть характер. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В пятницу сборная России в матче группового этапа турнира победила команду Турции в Стамбуле со счетом 76:73.

"Мне показалось, что в этой игре мы увидели две разные сборные России, - сказал Кириленко. - В первой половине играли отлично, дисциплинированно, контролировали ситуацию, да, с ошибками, но в целом хорошо. А вот то, что произошло во второй, я не видел давно. Игроки вдруг стали терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику, причем в ситуациях, которые вовсе того не требовали".

"Тем не менее команда смогла довести матч до логичного завершения и доказала, что у нее есть характер, что она способна "вытащить" такую тяжелую встречу. Правда, другие соперники такое не простят. Поэтому необходимо стараться демонстрировать ту игру, которая была до большого перерыва, тогда все у нас будет хорошо", - добавил президент РФБ.

"В любом случае поздравляю ребят и тренеров с заслуженной победой. Честно говоря, всегда тяжело начинать турниры матчем с хозяевами. Тем более при такой поддержке зала, которая, безусловно, сказалась на нашей сборной", - заключил Кириленко.

В субботу сборная России сыграет с одним из фаворитов Евробаскета, командой Сербии.

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