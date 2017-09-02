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Эксперт: российские баскетболисты здорово смотрелись физически в матче с сербами

Спорт
2 сентября, 20:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Как отметил Виталий Носов, уровень притязаний сборной России на турнире покажут первые стадии плей-офф

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Игроки сборной России Тимофей Мозгов (слева) и сборной Сербии Бобан Марьянович

Игроки сборной России Тимофей Мозгов (слева) и сборной Сербии Бобан Марьянович

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Матч второго тура чемпионата Европы по баскетболу с командой Сербии показал хорошую физическую и тактическую готовность игроков сборной России. Таким мнением с ТАСС поделился бывший баскетболист национальной команды Виталий Носов.

В субботу сборная России обыграла команду Сербии со счетом 75:72 и одержала вторую победу на турнире. Днем ранее российские баскетболисты победили турков - 76:73.

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"Обе игры очень тяжело дались, обе концовки выиграли, все-таки турки и сербы не в оптимальной форме и составе. Но Сербия есть Сербия, такая победа приятна, что греха таить, пусть даже и на групповом этапе. Мы можем обыгрывать сербов, это уже о чем-то говорит, и мы уже вышли из группы, чего не было с 2011 года. Сегодня наши ребята выглядели великолепно как физически, так и тактически", - сказал Носов.

"У команды есть слабые стороны и отрезки, еще многовато потерь, и не играли еще, например, с Испанией, Литвой и Грузией. Но на эту команду, если честно, приятно смотреть. [Сергей] Базаревич (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) в тайм-аутах говорит очень умные и правильные вещи, он сам был замечательным игроком, который превращается тренера. Надеюсь, он сможет привести нас к медалям", - добавил он.

Как отметил собеседник ТАСС, уровень притязаний сборной России на турнире покажут первые стадии плей-офф.

"Баскетбол - игра очень коварная, у нас будет два матча (1/8 и 1/4 финала) против сильных соперников, и там будет решаться, успешно наша сборная выступила или нет, правильно мы идем или неправильно, потому что кого угодно можно хвалить на групповом этапе. Мы должны были выходить из группы, на 99 процентов мы уже это сделали. Впереди три игры, думаю, что все будет замечательно, но главный вопрос в том, насколько готовыми ребята подойдут к плей-офф", - заявил Носов.

"Проблема с мячами существует давно"

После игры с командой Турции центровой сборной России Тимофей Мозгов раскритиковал официальный мяч турнира, назвав его "ужасным".

"Я сам играл, и тогда с мячом тоже были огромные проблемы, - рассказал Носов. - Каждый матч берут абсолютно новый мяч, он скользкий как мыло, вываливается из рук. Дальше этими мячами играют, с ними тренируются, они немного обиваются, становится лучше сцепка с руками. Но все в одних условиях, все в одном корабле, выбора нет, победит тот, кто не будет говорить про мячи".

В следующем туре российская команда в понедельник сыграет против сборной Бельгии.

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