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Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US Open

Спорт
4 сентября, 23:49 UTC+3 ТАСС

Она стала последней россиянкой, выбывшей из турнира в женском одиночном разряде

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 4 сентября. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла эстонке Кайе Канепи в 1/8 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 32-летней эстонки. Матч продолжался 1 час 28 минут.

20-летняя Касаткина занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Канепи - 418-ю. Турнир эстонка начала с квалификации. Россиянка впервые в карьере дошла до 1/8 финала на турнирах серии Большого шлема.

Касаткина стала последней россиянкой, выбывшей из турнира в женском одиночном разряде. Анастасия Павлюченкова, Софья Жук, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева проиграли в первом круге, Евгения Родина, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова - во втором, Елена Веснина, Екатерина Макарова - в третьем, Мария Шарапова - в 1/8 финала. В мужском турнире Андрей Рублев вышел в четвертьфинал, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром серии Большого шлема, он завершится 10 сентября.

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