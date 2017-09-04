Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US Open

ТАСС, 4 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в 1/8 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Гоффен был "посеян" на турнире под девятым номером.

Текущее выступление на Открытом чемпионате США является самым успешным в карьере 19-летнего россиянина. Ранее Рублев не проходил дальше первого раунда на турнире в Нью-Йорке. Благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США россиянин, лишь в июне этого года вошедший в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, после окончания турнира займет место уже в топ-40.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США россиянин сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 6 сентября.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.