Ольховский: Рублев на US Open показал, что уже не опасается соперников

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open) Андрея Рублева говорит о том, что российский теннисист уже не боится соперников. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Андрей Ольховский.

Рублев вышел в 1/4 финала, обыграв в понедельник девятую "ракетку" турнира бельгийца Давида Гоффена.

"Четвертьфинал на US Open - это отличный результат для него. Я бы отметил у него резкость, быстроту, навязывание своего стиля игры. И сейчас я бы сказал, что у него появляется психологическая устойчивость - он не боится соперников", - сказал Ольховский.

Рублев не случайно именно сейчас показывает свой лучший теннис, отметил специалист. "Раньше он был эмоционально взрывной, сейчас же ведет себя поспокойнее, держит свои эмоции и это сказалось на результатах, которые стали у него более стабильными. Игра у него была, но переход от юношеского тенниса во взрослый - достаточно сложный. И как раз сейчас тот момент, когда Андрей состоялся в мужском теннисе: у него резкий удар справа, очень хорошая игра на задней линии", - подчеркнул Ольховский.

За выход в полуфинал Рублев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем - первой "ракеткой" мира.

"В предыдущих раундах Рублев обыграл Димитрова, Гоффена. Это соперники не уровня Надаля, но тот же Димитров из первой 10-ки, а Гоффен в рейтинге 14-й. Против Надаля будет тяжело, так как тот левша", - сказал тренер.