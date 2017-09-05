Власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов IAAF и МОК

ТАСС, 5 сентября. Финансовая прокуратура Франции обнаружила доказательства наличия коррупционной схемы между представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и членами Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление органа.

"Расследования выявили широкомасштабную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Нашлось несколько доказательств того, что платежи были выплачены членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров", - говорится в заявлении.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента IAAF и члену МОК Ламина Диака Папе Массату для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро на выборах города - организатора Игр 2016 года. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший заявил, что бразильский город победил на выборах честно.

Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

Ламина Диак и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября 2016 года были арестованы французской полицией по подозрению в коррупции. Они подозреваются в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики за сокрытие допинговых дел российских спортсменов. Прокуратура объявила, что размер взятки составляет примерно €1 миллион, против Диака выдвинуто обвинение в коррупции и отмывании денег, против Сиссе - в коррупции.

Диак возглавлял IAAF с 1999-го по август 2015 года. На этом посту его сменил двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м британец Себастьян Коу.

Расследование в Бразилии

Параллельно с расследованием во Франции разбирательства по поводу выбора Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года проводятся и в Бразилии. Во вторник Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме председателя оргкомитета "Рио-2016" Карлоса Артура Нузмана и в штаб-квартире возглавляемого им Национального олимпийского комитета (НОК) южноамериканской страны.

По данным телеканала Globo, следователи нашли доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу представителей организации. Для этого, по их мнению, использовались счета, расположенные на Виргинских островах и в государстве Антигуа и Барбуда. Кроме того, суд выписал ордеры на арест двух предполагаемых соучастников коррупционной схемы - предпринимателей Артура Сезара де Менезеса и Элиани Перейру Кавалканте. По версии следствия, именно они "профинансировали" подкуп голосов в МОК, а взамен впоследствии получили выгодные контракты с правительством штата Рио-де-Жанейро.

Полицейская спецоперация, связанная с выбором столицы Олимпиады-2016, получила название Unfair play, что в переводе с английского означает "нечестная игра". Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда.