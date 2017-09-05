Некрасов планирует перейти в трап после финала Кубка мира по стендовой стрельбе

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Россиянин Артем Некрасов собирается выступать в дисциплине трап после финала Кубка мира по стендовой стрельбе. Об этом он сообщил журналистам после соревнований в дабл-трапе на чемпионате мира, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Некрасов стал бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях в дабл-трапе. В личном первенстве 25-летний спортсмен не смог выйти в финал. Победителем соревнований стал россиянин Виталий Фокеев.

"Результатом недоволен, можно было выступить лучше, последняя серия не удалась, - сказал Некрасов. - Скорее всего, эти соревнования в дабл-трапе для меня последние. Будет еще только финал Кубка мира. Скорее всего, перейду на трап, пока молодой и есть перспективы".

Финал Кубка мира состоится в Нью-Дели 23-30 октября. В июне 2017 года Международный олимпийский комитет вывел дабл- трап, а также еще две стрелковые дисциплины из олимпийской программы Игр-2020 в Токио в пользу смешанных видов программы.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.