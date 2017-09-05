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Россияне завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном турнире в дабл-трапе

Спорт
5 сентября, 15:38 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 5, сентября. /ТАСС

Победу одержала сборная Италии, вторыми стали китайцы

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Виталий Фокеев

Виталий Фокеев

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне Виталий Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзовые медали в командном турнире в дисциплине дабл-трап на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Россияне набрали 415 очков. Победу одержала сборная Италии (418). Второе место заняли китайцы (416).

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2-1-1), третье - сборная США (1-0-3). Россияне идут на шестом месте (0-2-1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

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