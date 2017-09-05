Россияне завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном турнире в дабл-трапе

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ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне Виталий Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзовые медали в командном турнире в дисциплине дабл-трап на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.
Россияне набрали 415 очков. Победу одержала сборная Италии (418). Второе место заняли китайцы (416).
В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2-1-1), третье - сборная США (1-0-3). Россияне идут на шестом месте (0-2-1).
Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.