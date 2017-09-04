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Алипов считает, что ему удались смешанные соревнования в трапе на ЧМ по стрельбе

Спорт
4 сентября, 19:18 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 4, сентября. /ТАСС

Спортсмен отказался комментировать причины неудачи Татьяны Барсук

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Алексей Алипов

Алексей Алипов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Алипов считает, что смог хорошо выступить в смешанных соревнованиях в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе. Такое мнение спортсмен высказал журналистам после соревнований в подмосковном Дмитрове.

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В понедельник Алипов и Татьяна Барсук заняли пятое место в смешанных соревнованиях в трапе. В полуфинале россияне набрали 27 баллов, уступив австралийским парам Томас Грайс / Пенни Смит (27 баллов, по дополнительным показателям) и Джек Уоллес / Кэтрин Скиннер (28).

"У меня вышло все, я сегодня не промазал вообще, - сказал Алипов. - К сожалению, партнерша не поддержала, хотя все было в наших руках. Но у нее в полуфинале не заладилось с самого начала".

Алипов отказался комментировать причины неудачи Барсук. "Это уже вопрос к ней, я не могу залезть к ней в голову, мы по этому поводу не общались, - рассказал спортсмен. - Объективно я знаю те ошибки, которые она допускает, но у нее есть личный тренер и тренер по упражнениям, которые должны каким-то образом отреагировать на это и внести определенные коррективы в ее дальнейшее спортивное будущее. Она является хорошей спортсменкой".

Победителями соревнований стали Грайс и Смит, опередившие в финале испанскую пару Антонио Бэйлон и Беатрис Мартинес на одно очко. Смит отметила, что впервые выступала с Грайсом. "Мы показали отличный результат, учитывая, что мы с Томасом работаем в команде впервые, - сказала Смит. - Точно можно сказать, что это не последний раз, когда мы стреляли в паре".

В общекомандном зачете чемпионата лидирует сборная Италии, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали (5-2-2). Второе место занимает команда Австралии (1-1-1), третье - сборная США (1-0-2). Команда России идет на пятом месте (0-2-0). Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

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