Итальянец Реска стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в трапе

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ТАСС, 3 сентября. Итальянец Даниэле Реска завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.
В финале Реска победил британца Эдварда Линга со счетом 43:40. Бронзовым призером стал чех Ири Липтак. Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров не смогли выйти в финал.
В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (1-1-1), третье - сборная США (1-0-2). Российская команда идет на пятом месте (0-2-0).
Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.