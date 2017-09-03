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Итальянец Реска стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в трапе

Спорт
3 сентября, 18:26 UTC+3 ТАСС

В финале спортсмен победил британца Эдварда Линга со счетом 43:40

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ТАСС, 3 сентября. Итальянец Даниэле Реска завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

В финале Реска победил британца Эдварда Линга со счетом 43:40. Бронзовым призером стал чех Ири Липтак. Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров не смогли выйти в финал.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (1-1-1), третье - сборная США (1-0-2). Российская команда идет на пятом месте (0-2-0).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

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