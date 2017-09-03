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Россияне не смогли квалифицироваться в финал ЧМ по стрельбе в трапе

Спорт
3 сентября, 16:55 UTC+3 ТАСС

По итогам командного турнира сборная России заняла пятое место, трое россиян набрали 353 очка

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ТАСС, 3 сентября. Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров не смогли выйти в финал чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

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В финал, который состоится позже в воскресенье, попали шесть лучших спортсменов. Алипов занял девятое место (121 очко), уступив в перестрелке за выход в финал. Смыков стал 31-м (117), Егоров - 52-м (115).

По итогам командного турнира сборная России заняла пятое место, трое россиян набрали 353 очка. Победила сборная Италии (362), второй стала команда Чехии (359), третьими - испанцы (357).

В соревнованиях юниоров россияне Геннадий Мамкин, Дмитрий Исаев и Иван Щербак также не смогли отобраться в финал, а в командном турнире заняли четвертое место.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

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