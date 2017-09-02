Россиянки не смогли квалифицироваться в финал ЧМ по стрельбе в трапе

ТАСС, 2 сентября. Россиянки Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова не смогли выйти в финал чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

Рабая заняла 25-е место в квалификации (66 очков), Барсук - 28-е (66), Туголукова - 43-е (63). В командном турнире сборная России заняла восьмое место (195 очков). Финал в дисциплине трап состоится позднее в субботу.

В соревнованиях юниоров россиянка Юлия Савельева заняла второе место, проиграв в финале итальянке Марии Палмитессе со счетом 39:40. Бронзу завоевала еще одна итальянка Диана Джилардуччи.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.