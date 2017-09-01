В подмосковном Дмитрове стартует чемпионат мира по стендовой стрельбе

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по стендовой стрельбе стартует в спортивно-стрелковом комплексе "Лисья нора", который располагается в подмосковном Дмитрове. В соревнованиях примут участие порядка 700 спортсменов из 76 стран, которые разыграют семь комплектов медалей.
Стартующее мировое первенство станет первым, где будут проведены соревнования в дисциплинах трап и скит среди смешанных команд. Также мужчины разыграют награды в дисциплинах трап, скит и дабл-трап, а женщины будут соревноваться в дисциплинах трап и скит.
В состав сборной России на турнир вошли олимпийский чемпион 2004 года в дисциплине трап Алексей Алипов, бронозвый призер Олимпиады-2012 в дабл-трапе Василий Мосин и чемпион мира в дабл-трапе Виталий Фокеев, а также Максим Смыков, Татьяна Барсук, Екатерина Рабая, Юлия Туголукова (трап), Антон Астахов, Александр Землин, Николай Теплый, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева, Альбина Шакирова (скит) и Артем Некрасов (дабл-трап).
Чемпионат мира по стендовой стрельбе пройдет в России впервые за 27 лет. По словам главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, Россия прекрасно справится с проведением турнира.
"Это очень значимое событие, это большая честь для России - проводить такое соревнование. Я уверен, что Россия прекрасно проведет этот турнир. В "Лисьей норе" есть все условия для проведения соревнования самого высокого уровня. Желаю всем участникам удачи и побед", - заявил глава ОКР.
Как отметил президент Российского стрелкового союза (РСС) Владимир Лисин, России важно принять мировое первенство сразу после Олимпиады-2016. "Мы принимаем первый чемпионат после Олимпийских игр, где выступят лучшие стрелки со всего мира. Мы уверены, что зрелище будет захватывающим для всех. У нашей сборной будут победы, которым мы будем радоваться, но будут и неудачи, ведь спорт есть спорт, желаю всем хрупкой тарелки, правильного патрона, хорошей погоды, наслаждения соревнованиями и побед", - сказал он.
В 2015 году мировое первенство проходило в итальянском городе Лонато-дель-Гарда. Сборная России завоевала две золотые и две серебряные медали.