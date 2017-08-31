Церемония открытия ЧМ по стендовой стрельбе состоялась в подмосковном Дмитрове

ДМИТРОВ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по стендовой стрельбе торжественно открылся в четверг в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соревнования пройдут в спортивно-стрелковом комплексе "Лисья нора" с 1 по 10 сентября. В церемонии открытия приняли участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Международной федерации спортивной стрельбы Олегарио Васкес Ранья, глава Стрелкового союза России (ССР) Владимир Лисин и другие почетные гости. "Я приветствую всех на этом прекрасном чемпионате и на этом превосходном стрельбище. Хочу поблагодарить за прекрасную организацию Владимира Лисина, желаю всем удачи", - сказал Ранья.

Как отметил Лисин, России важно принять мировое первенство сразу после Олимпиады-2016. "Мы принимаем первый чемпионат после Олимпийских игр, где выступят лучшие стрелки со всего мира, мы уверены, что зрелище будет захватывающим для всех. У нашей сборной будут победы, за которые мы будем радоваться, но будут и неудачи, ведь спорт есть спорт. Желаю вам всем хрупкой тарелки, правильного патрона, хорошей погоды, наслаждения соревнованиями и побед", - отметил он.

По словам Жукова, Россия прекрасно справится с проведением турнира. "Это очень значимое событие, это большая честь для России проводить такое соревнование. Я уверен, что Россия прекрасно проведет этот турнир. В "Лисьей норе" есть все условия для проведения соревнования самого высокого уровня, желаю всем участникам удачи и побед", - заявил глава ОКР.

Почетным гостем церемонии стал министр спорта Московской области Роман Терюшков, который отметил, что участники и гости мирового первенства смогут по достоинству оценить культурное наследие Подмосковья. "Мы готовились к чемпионату, благоустраивали город, подъездные дороги и надеемся, что наша сборная займет самое высокое место, - отметил он. - Свыше тысячи человек занимаются у нас стендовой стрельбой, пулевой - порядка трех тысяч. Подрастает молодежь, которую, думаю, вскоре увидим в основной сборной".

В турнире примут участие около 700 спортсменов из 76 стран.