Сборная Австралии завоевала золото ЧМ по стрельбе в смешанных соревнованиях в трапе

ДМИТРОВ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Австралийцы Томас Грайс и Пенни Смит выиграли смешанные соревнования в трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.

В финале австралийцы победили испанскую пару Антонио Бэйлон/Беатрис Мартинес со счетом 23:22. Бронзовыми призерами стали американцы Эшли Кэррол и Дерек Халдеман. Сборная России в составе Алексея Алипова и Татьяны Барсук заняла пятое место.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали (5-2-2). Второе место занимает команда Австралии (1-1-1), третье - сборная США (1-0-2). Команда России идет на пятом месте (0-2-0).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.