Тренер: игра с молодежной сборной РФ была самой успешной для гибралтарцев в отборе ЧЕ

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ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная Гибралтара по футболу справилась с задачей на матч с россиянами, несмотря на крупное поражение. Об этом на пресс-конференции заявил старший тренер команды Гибралтара Аарон Аскез.
Во вторник молодежная команда Гибралтара во втором матче отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года на выезде проиграла сборной России со счетом 0:3. Встреча прошла на Центральном стадионе Тулы.
"Как и ожидалось, россияне владели мячом, и наша задача была обороняться. На мой взгляд, мои ребята справились на сто процентов, я получил от них все, что хотел. Большинство из них еще студенты, многие играют за свои университеты или в лигах в своих городах. В целом это самая успешная наша игра, хотя у россиян было больше моментов, мы оборонялись, и я горд своими футболистами", - сказал Аскез.
"В ответном матче, скорее всего, мы будем играть так, как сегодня. Надо быть реалистами и понимать, что если мы откроемся, россияне могут забить нам и восемь голов", - добавил тренер.
После этой игры сборная Гибралтара осталась на последнем месте в турнирной таблице группы 7 отборочного раунда чемпионата Европы, не набрав пока ни одного очка. Россияне поднялись на первое место место, набрав четыре очка.
Следующий матч отборочного этапа чемпионата Европы сборная России проведет 6 октября против команды Австрии. Встреча состоится на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.