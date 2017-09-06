Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крамник и Инаркиев победили в первых партиях второго круга Кубка мира по шахматам

Спорт
6 сентября, 19:44 UTC+3 ТАСС

Турнир проходит по нокаут-системе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Крамник

Владимир Крамник

© ТАСС/Игорь Варламов

ТАСС, 6 сентября. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над соотечественником Антоном Демченко в первой партии второго круга на Кубке мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Смотрите также

Карякин победил Смирнова на тай-брейке и вышел во второй круг Кубка мира по шахматам

Россиянин Крамник вышел во второй круг Кубка мира по шахматам

Карякин стартовал с ничьей на Кубке мира по шахматам в Тбилиси

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев одолел соотечественника Владимира Федосеева. Алексей Дреев уступил норвежцу Магнусу Карлсену, Борис Грачев - французу Максиму Вашье-Лаграву.

Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Евгений Наер сыграли свои стартовые партии второго круга вничью.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок мира по шахматам-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями
Темы дня
Новости партнеров
Реклама