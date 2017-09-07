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Боксер Ковалев прекратил сотрудничество с тренером Джексоном

Спорт
7 сентября, 13:50 UTC+3 ТАСС

Тренер сообщил, что россиянин начал снижать требования к себе

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Российский боксер Сергей Ковалев прекратил сотрудничество с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном. Об этом Джексон сообщил в интервью радиостанции ATG.

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В своем последнем поединке, который прошел 17 июня в Лас-Вегасе, Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. После боя 34-летний боксер заявил о намерении поработать с другим специалистом.

"Ситуация такова, что я больше не его тренер", - сказал Джексон.

Также специалист сообщил, что россиянин начал снижать требования к себе. "Я был уверен, что мы сможем выиграть бой-реванш, но Сергей стал получать большие деньги и больше не хотел тренироваться. Ситуация становилась все хуже и хуже".

На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. Ранее глава компании Main Events Кэти Дува сообщила ТАСС, что россиянин не планирует завершать карьеру и проведет следующий бой до конца 2017 года.

Ковалев сотрудничал с Джексоном с 2012 года.

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