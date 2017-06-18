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Удар ниже пояса: Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду в бое-реванше

Спорт
18 июня, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Поединок вышел скандальным, так как по мнению стороны российского боксера Уорд наносил запрещенные удары

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Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду. Бой, прошедший в Лас-Вегасе (штат Невада, США), был остановлен в восьмом раунде после атаки Уорда.

На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

34-летний Ковалев не сумел взять у Уорда реванш за поражение, которое он потерпел в ноябре 2016 года. Тогда он проиграл по очкам, несмотря на то, что нанес больше точных ударов, а в одном из раундов и вовсе отправил Уорда в нокдаун.

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Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятно

Повторный бой получился еще скандальнее. Так, промоутер Ковалева Кэти Дува на пресс-конференции заявила, что серия Уорда, после которой рефери решил прекратить поединок, состояла из трех ударов ниже пояса. "Бой был очень равный. В восьмом раунде Ковалев получил три удара ниже пояса, но судья никак на это не отреагировал. Это позор, нельзя так заканчивать бой", - сказал она.

Ковалев подтвердил, что Уорд нарушил правила. "Были удары ниже пояса, но я был в состоянии продолжить поединок", - сказал он в эфире ESPN, отметив, что хотел бы сразиться с Уордом еще раз. Однако Дува в беседе с корреспондентом ТАСС заявила, что третий бой Ковалева и Уорда маловероятен. "У нас нет опции реванша в контракте", - пояснила она.

"Ковалева ограбили"

Согласно судейским запискам, Ковалев на момент остановки боя проигрывал Уорду по очкам. У двух судей российский боксер уступал 66:67, а у одного вел 68:65.

Российский рефери Александр Калинкин, высказывая экспертную точку зрения, заявил, что Ковалева "ограбили". "У меня по очкам после семи раундов было преимущество Ковалева - 78-75, - сказал Калинкин ТАСС. - Что касается эпизода, то есть правило, что если происходит удар ниже пояса, то боксеру дают не меньше пяти минут, чтобы восстановиться. Я насчитал как минимум три удара ниже пояса, и я понимаю, что произошло".

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"Ковалев имел преимущество, и как только Уорд чуть перехватил инициативу, то при первом же случае судья остановил бой и присудил победу американцу, - продолжил эксперт. - За те пять минут Сергей смог бы восстановиться, но судьи не зафиксировали удары ниже пояса. Да, он пропустил удар и преимущество было, но не до такой степени, чтобы останавливать; его "ограбили", даже нет вопросов".

Как заявила Дува, команда Ковалева подаст протест на решение о досрочной остановке боя. "Мы подадим протест и попросим комиссию (Атлетическую комиссию штата Невада - прим. ТАСС) пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда", - сказала она.

"Ковалеву было больно после моих ударов"

Сам же Уорд признал, что не был лучше Ковалева. "Но я работал больше, мои удары по корпусу были ощутимыми, я видел, что Ковалеву было больно после них", - сказал 33-летний американец. "Ковалев хороший боксер, и я не могу выразить ничего иного, кроме слов уважения", - добавил Уорд.

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Теперь на счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке Уорда - 32 победы (16 - нокаутом), ни одного поражения, ни одной ничьи.

Следующим соперником американца может стать другой представитель России - 26-летний Дмитрий Бивол. "Такой вариант существует. Необходимо понять, какие планы у Уорда", - сообщили ТАСС в пресс-службе WBA.

Бивол, являющийся "временным" чемпионом WBA в весе до 76,2 кг, в ночь на воскресенье, в рамках того же боксерского вечера, победил американца Седрика Агнью техническим нокаутом в четвертом раунде. В активе Бивола 11 побед (9 - нокаутом) на профессиональном ринге, ни одного поражения, ни одной ничьи.

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