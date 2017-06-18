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Ковалев проигрывал Уорду по очкам на момент остановки боя в восьмом раунде

Спорт
18 июня, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Американец лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего - 65:68, после поединка Ковалев заявил, что хочет провести третий бой с Уордом

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP/Tim Larsen, архив

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев проигрывал по очкам на момент остановки боя ввиду победы техническим нокаутом американца Андре Уорда в восьмом раунде. Это значится из судейских записок Атлетической комиссии штата Невада, обнародованных в Twitter журналистом издания "Ринг" Майком Коппингером.

Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

На момент остановки боя Уорд лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего - 65:68. Официально бой был остановлен за 31 секунду до конца восьмого раунда.

Россиянин заявил, что чувствовал себя хорошо и не понимает, почему рефери остановил поединок. "Были удары ниже пояса, но я был в состоянии продолжить поединок. Хочу третьего боя с Уордом", - цитирует Ковалева сайт телеканала ESPN.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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