Рябинский считает, что судьи помогали Уорду в поединке с Ковалевым

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский считает, что судейство боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом было предвзятым. Об этом Рябинский написал в своем Twitter.
Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.
Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже.— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 18 июня 2017 г.
"Ковалев плохо отбоксировал, да, но я не про него, я про судейство, - написал Рябинский. - Это какой-то беспредел и свинство уже: два удара в пах Ковалеву, и рефери объявляет нокаут, даже не открывая счет. С таким судейством, как в бое Ковалев - Уорд, бокс просто теряет смысл. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к "победе".
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
До поражения от Уорда в первом поединке Ковалев восемь раз защищал титул чемпиона мира WBO, которым владел с 2013 года, четыре - WBA и IBF (с 2014-го). Американец является чемпионом мира в двух весовых категориях - в 2009-2013 годах он владел титулом по версии WBA в весе до 76,2 кг, в 2011-2012 годах - Всемирного боксерского совета (WBC) и считался лидером средней весовой категории.