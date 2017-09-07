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Чемпионка Паралимпиад Баталова считает абсурдным продление санкций в отношении ПКР

Спорт
7 сентября, 14:39 UTC+3 УФА УФА 7, сентября. /ТАСС

Она отметила, что ПКР за короткое время сделал все возможное и даже больше в сложившейся ситуации

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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

УФА, 7 сентября. /ТАСС/. Решение продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) является абсурдным, международные спортивные чиновники могли утратить способность адекватно воспринимать ситуацию. Такое мнение пресс-службе башкирского отделения "Единой России" высказала депутат Госдумы от Башкирии, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в дисциплинах легкой атлетики Рима Баталова.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) как минимум до ноября продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам выступить на соревнованиях, которые позволят им получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Речь идет о четырех из шести представленных на Играх-2018 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и пара-сноуборде.

"Решение МПК было ожидаемым, и мы в целом были к нему готовы, однако это не делает его менее абсурдным по своей сути. Лично у меня складывается ощущение, что мы имеем дело с роботами или с людьми, утратившими способность адекватно воспринимать ситуацию. Возможно, на наличие допинга стоит проверять не только спортсменов, но и всех международных спортивных чиновников", - сказала Баталова.

Депутат отметила, что ПКР "за короткое время сделал все возможное и даже больше в сложившейся ситуации, предпринял титанические усилия по выполнению критериев, которые были нам выдвинуты". По ее словам, оставшиеся критерии, которые мешают полностью восстановить членство ПКР, "находятся за гранью сферы влияния нашего Паралимпийского комитета". Они должны быть исключены из итогового списка требований, считает она.

"Безусловно, мы не планируем останавливаться на достигнутом и не прекратим нашу работу, пока не добьемся полного восстановления членства комитета в МПК", - добавила Баталова.

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