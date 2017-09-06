Нейтральный статус: российским паралимпийцам дали шанс отобраться на Игры-2018

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) как минимум до ноября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил российским спортсменам выступить на соревнованиях, которые позволят им получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.

Речь идет о четырех из шести представленных на Играх-2018 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и сноубординге. Российская команда по следж-хоккею потеряла возможность отобраться на Игры, в то время как вопрос участия в турнире российской сборной по керлингу в настоящее время обсуждается.

Решение продлить отстранение ПКР было озвучено в среду президентом МПК Филипом Крэйвеном в Абу-Даби, где с 5 по 8 сентября проходит конгресс и генеральная ассамблея организации. Принято оно было два дня назад, однако держалось в тайне в связи с подготовкой сопроводительной документации.

В подробностях решения и скрывался еще один важный пункт - российских паралимпийцев допустили к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов, и только при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.

Шанс есть

Точного ответа на вопрос, сколько российских спортсменов вскоре сможет выйти на квалификационные старты, пока не может дать ни МПК, ни ПКР. В ближайшее время необходимо будет получить ответ и на вопрос о статусе российской смешанной команды по керлингу, которая по сути уже квалифицировались на Паралимпиаду, заняв второе место на чемпионате мира. Международная федерация керлинга рекомендовала МПК дать разрешение на ее участие в Играх и теперь ждет ответа на запрос.

"Мы рассматриваем сейчас это решение, - прокомментировал событие министр спорта РФ Павел Колобков. - Мы были готовы и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с Паралимпийским комитетом России проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию".

Нет точного прогноза и относительно того, когда МПК в следующий раз рассмотрит статус ПКР. Известно одно - произойдет это не раньше ноября. 16 числа в Сеуле пройдет заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет обсуждаться вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) - ключевой и в истории восстановления ПКР.

По примеру легкоатлетов

Всего Паралимпийскому комитету России предстоит выполнить еще семь пунктов дорожной карты по восстановлению своего членства в МПК, однако только два из них, по словам Крэйвена, являются фундаментальными. Помимо приведения РУСАДА в соответствие с кодексом WADA, важно получить реакцию российских властей на обвинения, которые содержатся в отчете независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. На основе которого МПК и принял 7 августа прошлого года решение об приостановке членства ПКР.

Уже после заседания учредителей WADA рабочая группа МПК по вопросу восстановления ПКР представит исполкому организации обновленный отчет, на основе которого и будет принято решение. Примечательно, что к тому моменту состав исполкома уже значительно обновится - через два дня (8 сентября) британец Крэйвен покинет свой пост после 16 лет во главе организации.

И именно новому составу исполкома необходимо будет решить вопрос, допускать ли российских спортсменов к участию в Паралимпиаде, если к их началу членство ПКР не будет восстановлено. Пока у МПК нет ответа на вопрос, смогут ли россияне выступить на Паралимпиаде в нейтральном статусе, однако на Олимпиаде такой вариант не прошел: допущенная к соревнованиям в качестве нейтрального спортсмена легкоатлетка Дарья Клишина на Играх 2016 в Рио-де-Жанейро выступала в прыжках в длину под российским флагом. Другое дело, что сейчас организатором соревнований выступает сам МПК, а не Международный олимпийский комитет (МОК), который тогда настоял на российском статусе спортсменки.

Во многом по примеру легкой атлетики сейчас поступил и МПК, не просто так по вопросу восстановления России в своих организациях они пользуются услугами одной юридической компании.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во главе с другим британцем Себастьяном Коу также ждет ноябрьского решения по РУСАДА, всякий раз откладывая восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), так что на чемпионате мира, который проходил в Лондоне, смогли выступить только 19 россиян. И все - в статусе нейтральных спортсменов.

"Почему мы не использовали эту схему [на летней Паралимпиаде] в Рио (российская сборная ее пропустила - прим. ТАСС)? Тогда мы считали, что все тотально коррумпировано, однако сейчас мы видим прогресс в вопросе восстановления российской антидопинговой работы, изменении культуры, выстраивании работы Российского антидопингового агентства", - заявил глава МПК.

ПКР признал решение

Реакция на решение со стороны руководства ПКР оказалась сдержанной. "Мы считаем это решение важным, но лишь первым шагом, - сказал ТАСС глава комитета Владимир Лукин. - Этот шаг свидетельствует об оттаивании кромки льда, но это только начало. Мы считаем главной целью полноправное и всестороннее участие нашей команды на Паралимпийских играх вообще и, в частности, на зимних Играх в Южной Корее, поэтому мы приветствуем даже частичные и ограниченные меры, принятые в этом направлении, прекрасно понимая их частичность и ограниченность".

Оптимистичный настрой в вопросе участия россиян в Паралимпийских играх высказал и президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом. "Я считаю, что мы можем рассчитывать на участие российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пхенчхане. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Уверен, в будущем Россия будет играть лидирующую роль в паралимпийском движении", - отметил он.

Любопытно, что во вторник, во время презентации Паралимпиады на конгрессе МПК, "Пхенчхан-2018" включил российских спортсменов в видеоролик, посвященный предстоящим Играм.

Ведущие российские спортсмены по упомянутым четырем видам спорта, с которыми связался ТАСС после принятия решения, высказали готовность выступить на квалификационных соревнованиях в нейтральном статусе.

Уцепиться за возможность поехать на Паралимпиаду сейчас не имеют только следж-хоккеисты. "Обидно, хоть и ожидаемо это было, но надежда теплилась в душе, и от этого грустно, - сказал ТАСС капитан национальной команды Дмитрий Лисов. - Мы - спортсмены, это наша жизнь, мы каждый день боремся и со своими слабостями, и с соперниками. Как пел кот Леопольд: "Неприятность эту мы переживем".