Нейтральный статус: российским паралимпийцам дали шанс отобраться на Игры-2018

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) как минимум до ноября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил российским спортсменам выступить на соревнованиях, которые позволят им получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.
Речь идет о четырех из шести представленных на Играх-2018 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и сноубординге. Российская команда по следж-хоккею потеряла возможность отобраться на Игры, в то время как вопрос участия в турнире российской сборной по керлингу в настоящее время обсуждается.
Решение продлить отстранение ПКР было озвучено в среду президентом МПК Филипом Крэйвеном в Абу-Даби, где с 5 по 8 сентября проходит конгресс и генеральная ассамблея организации. Принято оно было два дня назад, однако держалось в тайне в связи с подготовкой сопроводительной документации.
В подробностях решения и скрывался еще один важный пункт - российских паралимпийцев допустили к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов, и только при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.
Точного ответа на вопрос, сколько российских спортсменов вскоре сможет выйти на квалификационные старты, пока не может дать ни МПК, ни ПКР. В ближайшее время необходимо будет получить ответ и на вопрос о статусе российской смешанной команды по керлингу, которая по сути уже квалифицировались на Паралимпиаду, заняв второе место на чемпионате мира. Международная федерация керлинга рекомендовала МПК дать разрешение на ее участие в Играх и теперь ждет ответа на запрос.
"Мы рассматриваем сейчас это решение, - прокомментировал событие министр спорта РФ Павел Колобков. - Мы были готовы и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с Паралимпийским комитетом России проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию".
Нет точного прогноза и относительно того, когда МПК в следующий раз рассмотрит статус ПКР. Известно одно - произойдет это не раньше ноября. 16 числа в Сеуле пройдет заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет обсуждаться вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) - ключевой и в истории восстановления ПКР.
Всего Паралимпийскому комитету России предстоит выполнить еще семь пунктов дорожной карты по восстановлению своего членства в МПК, однако только два из них, по словам Крэйвена, являются фундаментальными. Помимо приведения РУСАДА в соответствие с кодексом WADA, важно получить реакцию российских властей на обвинения, которые содержатся в отчете независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. На основе которого МПК и принял 7 августа прошлого года решение об приостановке членства ПКР.
Уже после заседания учредителей WADA рабочая группа МПК по вопросу восстановления ПКР представит исполкому организации обновленный отчет, на основе которого и будет принято решение. Примечательно, что к тому моменту состав исполкома уже значительно обновится - через два дня (8 сентября) британец Крэйвен покинет свой пост после 16 лет во главе организации.
И именно новому составу исполкома необходимо будет решить вопрос, допускать ли российских спортсменов к участию в Паралимпиаде, если к их началу членство ПКР не будет восстановлено. Пока у МПК нет ответа на вопрос, смогут ли россияне выступить на Паралимпиаде в нейтральном статусе, однако на Олимпиаде такой вариант не прошел: допущенная к соревнованиям в качестве нейтрального спортсмена легкоатлетка Дарья Клишина на Играх 2016 в Рио-де-Жанейро выступала в прыжках в длину под российским флагом. Другое дело, что сейчас организатором соревнований выступает сам МПК, а не Международный олимпийский комитет (МОК), который тогда настоял на российском статусе спортсменки.
Во многом по примеру легкой атлетики сейчас поступил и МПК, не просто так по вопросу восстановления России в своих организациях они пользуются услугами одной юридической компании.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во главе с другим британцем Себастьяном Коу также ждет ноябрьского решения по РУСАДА, всякий раз откладывая восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), так что на чемпионате мира, который проходил в Лондоне, смогли выступить только 19 россиян. И все - в статусе нейтральных спортсменов.
"Почему мы не использовали эту схему [на летней Паралимпиаде] в Рио (российская сборная ее пропустила - прим. ТАСС)? Тогда мы считали, что все тотально коррумпировано, однако сейчас мы видим прогресс в вопросе восстановления российской антидопинговой работы, изменении культуры, выстраивании работы Российского антидопингового агентства", - заявил глава МПК.
Реакция на решение со стороны руководства ПКР оказалась сдержанной. "Мы считаем это решение важным, но лишь первым шагом, - сказал ТАСС глава комитета Владимир Лукин. - Этот шаг свидетельствует об оттаивании кромки льда, но это только начало. Мы считаем главной целью полноправное и всестороннее участие нашей команды на Паралимпийских играх вообще и, в частности, на зимних Играх в Южной Корее, поэтому мы приветствуем даже частичные и ограниченные меры, принятые в этом направлении, прекрасно понимая их частичность и ограниченность".
Оптимистичный настрой в вопросе участия россиян в Паралимпийских играх высказал и президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом. "Я считаю, что мы можем рассчитывать на участие российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пхенчхане. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Уверен, в будущем Россия будет играть лидирующую роль в паралимпийском движении", - отметил он.
Любопытно, что во вторник, во время презентации Паралимпиады на конгрессе МПК, "Пхенчхан-2018" включил российских спортсменов в видеоролик, посвященный предстоящим Играм.
Ведущие российские спортсмены по упомянутым четырем видам спорта, с которыми связался ТАСС после принятия решения, высказали готовность выступить на квалификационных соревнованиях в нейтральном статусе.
Уцепиться за возможность поехать на Паралимпиаду сейчас не имеют только следж-хоккеисты. "Обидно, хоть и ожидаемо это было, но надежда теплилась в душе, и от этого грустно, - сказал ТАСС капитан национальной команды Дмитрий Лисов. - Мы - спортсмены, это наша жизнь, мы каждый день боремся и со своими слабостями, и с соперниками. Как пел кот Леопольд: "Неприятность эту мы переживем".