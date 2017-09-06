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ПКР поблагодарил рабочую группу МПК за совместно проделанную работу

Спорт
6 сентября, 17:01 UTC+3 ТАСС

МПК разрешил российским паралимпийцам выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм 2018 года

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Президент ПКР Владимир Лукин

Президент ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Паралимпийский комитет России (ПКР) выразил благодарность рабочей группе Международного паралимпийского комитета (МПК) за совместно проделанную работу. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В среду президент МПК Филип Крэйвен на пресс- конференции в Абу-Даби объявил, что организация продлила отстранение ПКР. Однако он сообщил, что МПК получил обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе в выполнении критериев восстановления ПКР. В нем рабочая группа отметила, что была впечатлена прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы.

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"ПКР расценивает решение, принятое исполкомом МПК, как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в МПК. Мы благодарны рабочей группе МПК за проделанную совместную работу и высокую оценку нашего вклада в эту работу", - говорится в пресс-релизе.

При этом МПК разрешил российским паралимпийцам выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм 2018 года. Российские спортсмены могут получить лицензии еще в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и горных лыжах.

"Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешенных в каких-либо злоупотреблениях, в крупнейших международных соревнованиях, и, в первую очередь, в зимних и летних Паралимпийских играх. Поэтому мы приветствуем любые, даже частичные и ограниченные меры, ведущие к реализации этой цели. Мы делаем и будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы разрешить еще оставшиеся проблемы в духе взаимопонимания и взаимодействия с тем, чтобы спортсмены нашей страны были достойно представлены на зимних Паралимпийских играх 2018 года. Мы убеждены в том, что создание системы эффективного противодействия допинговым злоупотреблениям должно осуществляться в атмосфере, содействующей, а не ослабляющей единство паралимпийской семьи", - сказано в пресс-релизе.

МПК приостановил членство ПКР в августе 2016 года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

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