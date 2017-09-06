Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение о выступлении российских лыжников в нейтральном статусе в отборочных соревнованиях к зимним Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет приниматься самими спортсменами. Об этом ТАСС сообщила главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.
В среду Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018. Россияне еще могут получить лицензии в четырех видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.
"В любом случае решение об участии будет приниматься совместно со спортсменами - коллегиально. У меня сейчас 22 человека в команде. Кто будет оплачивать им переезд, проживание? Остается много вопросов, но решение будет приниматься командой", - сказала Громова.
Зимние Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.