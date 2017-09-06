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Лисов: следж-хоккеисты сборной России ожидали, что их не допустят к Играм-2018

Спорт
6 сентября, 18:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России

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Сборная России по следж-хоккею после победы над норвежцами в полуфинальном матче на Паралимпиаде в Сочи

Сборная России по следж-хоккею после победы над норвежцами в полуфинальном матче на Паралимпиаде в Сочи

© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские следж-хоккеисты ожидали, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустит их до выступления на Играх в Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил капитан национальной команды Дмитрий Лисов.

В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом, российские спортсмены смогут выступить в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом. Что касается сборной России по следж-хоккею, то команда не успела принять участия в отборочных соревнованиях и не выступит в Пхенчхане.

"Обидно, хоть и ожидаемо это было, но надежда теплилась в душе, и от этого грустно, - сказал Лисов. - Мы - спортсмены, это наша жизнь, мы каждый день боремся и со своими слабостями, и с соперниками. И как пел кот Леопольд: "Неприятность эту мы переживем".

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