Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018

Ямасита: дзюдо нужно постоянное развитие, чтобы оставаться спортом воли и силы духаСпорт 6 сентября, 18:19
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумациюОбщество 6 сентября, 18:13
Лисов: следж-хоккеисты сборной России ожидали, что их не допустят к Играм-2018Спорт 6 сентября, 18:13
ФК "Спартак" оштрафован за нанесенный вред стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками командыСпорт 6 сентября, 18:08
Институт искусственного интеллекта в Канаде получил $100 млн из госбюджетаСоциальная ответственность 6 сентября, 18:01
Росавиация: сертификат летной годности разбившегося в Балашихе самолета Ан-2 просроченПроисшествия 6 сентября, 18:00
Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 17:57
Депутат Дегтярев: продление санкций в отношении ПКР не имеет отношения к спортуСпорт 6 сентября, 17:56
Лукин: допуск паралимпийцев РФ к отбору на Игры является важным результатом работы с МПКСпорт 6 сентября, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Неучастие сборной России по следж-хоккею в Паралимпийских играх 2018 года является трагедией. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом российские спортсмены смогут выступить в квалификации к Играм-2018 под нейтральным флагом. Что касается сборной России по следж- хоккею, то команда не успела принять участие в отборочных соревнованиях, вследствие чего не сможет выступить в Пхенчхане.
"Очень обидно за спортсменов и тренеров [которые не выступят на Играх], это трагедия [для следж-хоккея], - сказал Фетисов. - Что касается выступления под нейтральным флагом, то здесь нужно думать, все-таки спортсмены должны представлять страну на таких соревнованиях. С другой стороны, у них может больше и не быть такой возможности [выступить на Паралимпиаде]".
Сборная России по следж-хоккею стала серебряным призером Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.