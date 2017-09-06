Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Неучастие сборной России по следж-хоккею в Паралимпийских играх 2018 года является трагедией. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

В среду МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом российские спортсмены смогут выступить в квалификации к Играм-2018 под нейтральным флагом. Что касается сборной России по следж- хоккею, то команда не успела принять участие в отборочных соревнованиях, вследствие чего не сможет выступить в Пхенчхане.

"Очень обидно за спортсменов и тренеров [которые не выступят на Играх], это трагедия [для следж-хоккея], - сказал Фетисов. - Что касается выступления под нейтральным флагом, то здесь нужно думать, все-таки спортсмены должны представлять страну на таких соревнованиях. С другой стороны, у них может больше и не быть такой возможности [выступить на Паралимпиаде]".

Сборная России по следж-хоккею стала серебряным призером Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.