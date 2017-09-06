Свищев: проблем с финансированием участия паралимпийцев РФ в отборе на Игры не будет

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Нейтральный статус российских паралимпийцев, направляющихся за границу для участия в квалификационных соревнованиях Игр-2018, не должен стать преградой для покрытия всех сопутствующих расходов за счет государства. Своим мнением с ТАСС поделился ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе

"Вполне допускаю, что может возникнуть вопрос о том, кто будет финансировать поездки российских паралимпийцев в нейтральном статусе на квалификационные турниры Игр-2018. Но у нас уже есть опыт решения таких вопросов в летних соревнованиях. Будем выходить из ситуации, нет неразрешимых проблем, и данный вопрос мы закроем достаточно просто", - считает Свищев.