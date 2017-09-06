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Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКР

Спорт
6 сентября, 16:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Паралимпийская сборная России по керлингу уже прошла отбор на Игры-2018, заняв на чемпионате мира-2017 второе место

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) является полным безобразием. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, который также занимает пост президента Федерации керлинга России.

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В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России, что ставит под сомнение участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил российским паралимпийцам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

Паралимпийская сборная России по керлингу уже прошла отбор на Игры-2018, заняв на чемпионате мира-2017 второе место

"Меня лично такое решение не устроило, мы все надеялись, что нас допустят, - сказал Свищев. - Что-то странное происходит. Они говорят про значительный прогресс Паралимпийского комитета России, но все равно пока не дают выступать российским атлетам. Что это за безобразие такое".

"А Паралимпийскому комитету России хочется пожелать более настойчиво решать все эти вопросы. Мне кажется, что в спортивной дипломатии мы не дорабатываем. Нужно быть более активными, нужно встречаться с людьми, разговаривать", - заключил собеседник агентства.

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