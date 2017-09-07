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Российские лыжники планируют подключиться к отбору на Паралимпиаду 9 декабря в Канаде

Спорт
7 сентября, 15:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Первые квалификационные соревнования биатлонистов в рамках Кубка мира пройдут в канадском Кэнморе и начнутся 14 декабря

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап Кубка мира по лыжному спорту, который стартует 9 декабря в канадском Кэнморе, станет первым квалификационным соревнованием на Паралимпиаду-2018 в этом сезоне. Как сообщила ТАСС главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова, ее спортсмены также планируют поехать в Канаду, чтобы заработать рейтинговые очки.

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Нейтральный статус: российским паралимпийцам дали шанс отобраться на Игры-2018

Ранее Международный паралимпийский комитет как минимум до ноября продлил отстранение Паралимпийского комитета России, однако разрешил российским спортсменам выступить на соревнованиях, которые позволят им получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Речь идет о четырех из шести представленных на Играх-2018 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и пара-сноуборде.

"Ближайшим квалификационным стартом для лыжников будет этап Кубка мира, который стартует в Канаде 9 декабря, - отметила Громова. - Спортсмены могут набирать очки до 19 февраля следующего года".

Первые квалификационные соревнования биатлонистов в рамках Кубка мира пройдут в том же Кэнморе и начнутся 14 декабря.

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