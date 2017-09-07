Российские лыжники планируют подключиться к отбору на Паралимпиаду 9 декабря в Канаде

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап Кубка мира по лыжному спорту, который стартует 9 декабря в канадском Кэнморе, станет первым квалификационным соревнованием на Паралимпиаду-2018 в этом сезоне. Как сообщила ТАСС главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова, ее спортсмены также планируют поехать в Канаду, чтобы заработать рейтинговые очки.

Ранее Международный паралимпийский комитет как минимум до ноября продлил отстранение Паралимпийского комитета России, однако разрешил российским спортсменам выступить на соревнованиях, которые позволят им получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Речь идет о четырех из шести представленных на Играх-2018 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и пара-сноуборде.

"Ближайшим квалификационным стартом для лыжников будет этап Кубка мира, который стартует в Канаде 9 декабря, - отметила Громова. - Спортсмены могут набирать очки до 19 февраля следующего года".

Первые квалификационные соревнования биатлонистов в рамках Кубка мира пройдут в том же Кэнморе и начнутся 14 декабря.