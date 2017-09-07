Сборная России по керлингу выступит на Паралимпиаде-2018 в случае восстановления ПКР

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Команда России по керлингу на колясках примет участие в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.
Российская команда уже прошла квалификационный отбор на Паралимпиаду, заняв второе место на чемпионате мира, который проходил в Южной Корее. В составе команды выступали Андрей Смирнов, Константин Курохтин, Светлана Пахомова, Марат Романов и Александр Шевченко.
"Российская команда по керлингу на колясках в настоящий момент прошла квалификацию. Если отстранение ПКР будет снято до старта Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и сборная России будет допущена к соревнованиям, то команда по керлингу на колясках также примет участие в турнире", - сказал Спенс.
В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане, в нейтральном статусе.
Следующее заседание исполкома МПК, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ПКР, пройдет после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое намечено на 16 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом, что является главным критерием в дорожной карте восстановления ПКР.