"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Ливерпулю" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 9 сентября. "Манчестер Сити" со счетом 5:0 разгромил "Ливерпуль" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Счет в матче открыл аргентинец Серхио Агуэро (24-я минута), забив 124-й гол в чемпионате Англии и став лучшим бомбардиром в истории турнира среди футболистов не из Европы. Дублями отметились Габриэл Жезус (45, 53) и Лерой Сане (77, 90). Жезус забил третий гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги и вышел на первое место в гонке бомбардиров, сравнявшись с Ромело Лукаку из "Манчестер Юнайтед" и Садио Мане из "Ливерпуля".

На 37-й минуте встречи Мане был удален за грубую игру против вратаря хозяев Эдерсона. На 45-й минуте Эдерсон был заменен, вместо него место в воротах занял Клаудио Браво. Поражение со счетом 0:5 стало самым крупным в карьере главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Последний раз с разницей в пять мячей его команда проигрывала в октябре 2006 года, когда "Майнц" уступил бременскому "Вердеру" со счетом 1:5.

В таблице чемпионата "Манчестер Сити" вышел на первое место, набрав 10 очков. "Ливерпуль" занимает пятую строчку, в активе команды семь очков.

В следующем матче "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Уотфордом". "Ливерпуль" на своем поле примет "Бернли". Обе встречи пройдут 16 сентября.