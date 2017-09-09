Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии из неевропейских футболистов

ТАСС, 9 сентября. Аргентинский нападающий футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии среди игроков не из Европы, забив 124 мяча. Об этом сообщает портал Opta.

Агуэро открыл счет на 24-й минуте встречи четвертого тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Этот гол стал для 29-летнего форварда 124-м за все время выступления в чемпионате Англии. Он опередил тринидадца Дуайта Йорка, на счету которого 123 гола, по количеству мячей, забитых игроком не из Европы.

Йорк играл в английском чемпионате с 1989 по 2005 и с 2006 по 2009 год. Нападающий выступал за такие команды, как "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн Роверс", "Бирмингем Сити" и "Сандерленд".

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году из испанского "Атлетико". За свою карьеру в манчестерском клубе он забил 170 голов во всех турнирах. Аргентинец является вторым бомбардиром в истории клуба. Для того, чтобы стать самым результативным игроком в истории "Манчестер Сити", ему необходимо опередить Эрика Брука, в активе которого 177 мячей.