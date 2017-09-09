Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бердыев: "Спартак" заслуженно победил "Рубин", создав больше голевых моментов

Спорт
9 сентября, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

"Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Курбан Бердыев

Курбан Бердыев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" заслуженно обыграл казанский "Рубин" в матче чемпионата России, создав больше голевых моментов. Об этом журналистам рассказал главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.

Смотрите также

Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"

"Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ).

"В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол соперника определил ход второго тайма. У нас не хватило резерва, чтобы усилить игру. "Спартак" заслуженно победил, создав больше моментов", - сказал Бердыев.

"Надеюсь, что травма Магомеда Оздоева несерьезна. Что касается фола Ивелина Попова на Максиме Канунникове - в прошлом сезоне точно за такой фол удалили Федора Кудряшова. Но это не главное, что произошло в игре", - отметил он.

В следующем матче "Рубин" примет екатеринбургский "Урал". "Спартак" сыграет на выезде с "Тосно". Оба матча пройдут 17 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин
12
"В добрый путь": в обновленных "Лужниках" стартовал тур кубка мира по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин подписал распоряжения об увольнении главы и замглавы управы в Ново-Переделкине
2
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
3
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
4
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
5
ГИБДД назвала возможную причину ДТП на Урале
6
Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр эз-Зора
7
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама