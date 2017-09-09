Бердыев: "Спартак" заслуженно победил "Рубин", создав больше голевых моментов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" заслуженно обыграл казанский "Рубин" в матче чемпионата России, создав больше голевых моментов. Об этом журналистам рассказал главный тренер казанской команды Курбан Бердыев.

"Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ).

"В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол соперника определил ход второго тайма. У нас не хватило резерва, чтобы усилить игру. "Спартак" заслуженно победил, создав больше моментов", - сказал Бердыев.

"Надеюсь, что травма Магомеда Оздоева несерьезна. Что касается фола Ивелина Попова на Максиме Канунникове - в прошлом сезоне точно за такой фол удалили Федора Кудряшова. Но это не главное, что произошло в игре", - отметил он.

В следующем матче "Рубин" примет екатеринбургский "Урал". "Спартак" сыграет на выезде с "Тосно". Оба матча пройдут 17 сентября.