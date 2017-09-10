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Власти Алтайского края и Татарстана намерены открыть прямые авиарейсы к ЧМ-2018

Спорт
10 сентября, 13:24 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 10, сентября. /ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что рейсы можно субсидировать из региональных бюджетов

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БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы из Барнаула в Казань готовы субсидировать власти Алтайского края и Татарстана из региональных бюджетов. Наладить прямое авиасообщение планируется к чемпионату мира по футболу, сообщил в воскресенье губернатор Алтайского края Александр Карлин после встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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Президент Татарстана в воскресенье прибыл с рабочей поездкой в Барнаул. "Мы обсуждали вопрос о налаживании прямого авиасообщения. Если мы постараемся, сделаем так, чтобы эту тему ускорить, тогда даже будет возможность нашим землякам посетить игры чемпионата мира в Казани, воспользовавшись прямым рейсом", - сказал Александр Карлин.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что рейсы можно субсидировать из региональных бюджетов.

"Алтайский край и Республика Татарстан готовы субсидировать эти рейсы. Они на первых порах нуждаются в субсидиях, мы готовы. Это будет тоже [возможностью] для наших жителей приехать сюда в ваши санатории. В Татарстане тоже много культурных и исторических объектов, это будет взаимно интересно и полезно", - добавил Минниханов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. "Лужники" будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 финала и 1/2 финала, а также финал.

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