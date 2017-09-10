Подготовка к чемпионату мира 2018 года в Казани идет по графику

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БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в Казани идет по графику. Об этом в воскресенье сообщил во время рабочей поездки в Барнаул (Алтайский край) глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Как и вся наша страна, мы готовимся к чемпионату мира по футболу. Это событие равноценно Олимпийским играм. Это большое событие, и в следующем году Казань будет принимать ряд игр. У нас стадион готов, сейчас есть некие требования по тренировочным площадкам для команд, которые будут (играть в Казани - прим. ТАСС). Везде по графику работа идет", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС о готовности объектов и инфраструктуры к матчам в Казани.
По его словам, Казань - одна из наиболее подготовленных территорий, так как в городе уже прошла Универсиада-2013 и матчи Кубка конфедераций в 2017 году. "Стадион, городская инфраструктура, аэропортовый комплекс - все эти компоненты работают. И в этом году мы провели игры Кубка конфедераций. Генеральная репетиция прошла, оценка высокая", - добавил он.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. "Лужники" будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 финала и 1/2 финала, а также финал.