Гостиничный фонд Казани планируется увеличить на 200-300 номеров к ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Гостиничный фонд Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют увеличить на 200-300 номеров. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Отель, который строится в здании бывшей Шамовской больницы, по плану должны ввести к лету 2018 года, но какой это будет бренд, пока непонятно. Сам застройщик пока не определился с брендом. Еще мини-отели будут открываться, к лету 2018 года гостиничный фонд может прирасти суммарно номеров на 200-300, я думаю не больше", - пояснил он.

По его словам, при отсутствии мест в Казани туристы будут селиться в соседних городах - Зеленодольске, Набережных Челнах, Ульяновске. Кроме того, планируется запустить дополнительные поезда из Москвы. Как сообщил Иванов, турпоток в Татарстан и в Казань во время матчей чемпионата мира будет значительно выше, чем во время Кубка конфедераций. Тогда Татарстан посетили более 160 тысяч туристов, среднее время их пребывания в столице республики составило три дня и две ночи.

Всего в Казани функционирует 179 отелей, включая хостелы, на 7300 номеров общей вместимостью 16,6 тысячи мест.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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