Более 30 тысяч человек примут участие в пятом Московском марафоне

Баскетболист "Автодора" Хантер перешел в клуб НБА "Мемфис"Спорт 12 сентября, 8:56
Горсовет Красноярска назначит дату конкурса по избранию мэра 19 сентябряСибирь 12 сентября, 8:48
Две артистки из России дебютировали на открытии нового сезона оперы ВашингтонаКультура 12 сентября, 8:39
Более 30 тысяч человек примут участие в пятом Московском марафонеСпорт 12 сентября, 8:32
СМИ: зонд Cassini смог сфотографировать волны на кольцах СатурнаКосмос 12 сентября, 8:14
Кожин: контракт на поставку Турции систем С-400 подписан и готовится к выполнениюАрмия и ОПК 12 сентября, 8:09
Испанский спутник связи Amazonas-5 выведен на целевую орбитуКосмос 12 сентября, 7:53
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400Международная панорама 12 сентября, 7:52
WSJ: юристы Трампа пытались добиться отставки его зятя с поста советника президентаМеждународная панорама 12 сентября, 7:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч человек из свыше 70 стран примут участие в пятом Московском марафоне. Как сообщается на сайте столичной мэрии, спортсмены выйдут на дистанции 42,2 километра и 10 километров.
В нынешнем году марафон пройдет 24 сентября.
"Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в "Лужниках", пробегут по набережным Москвы-реки мимо "Москва-Сити", Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. За это время москвичи и гости столицы увидят более 30 достопримечательностей", - говорится в сообщении.
Среди участников забега чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона - 2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр - 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на сайте и в соцсетях проекта.
"Нам удалось вырастить новое поколение бегунов и достичь невероятных результатов - более чем четырехкратного увеличения количества участников марафона. Это рекордный темп роста в Европе", - цитирует портал директора марафона Дмитрия Тарасова.
В первом забеге в 2013 году участвовали 6 тысяч спортсменов.