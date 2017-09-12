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Более 30 тысяч человек примут участие в пятом Московском марафоне

Спорт
12 сентября, 8:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В нынешнем году марафон пройдет 24 сентября

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Московский марафон

Московский марафон

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч человек из свыше 70 стран примут участие в пятом Московском марафоне. Как сообщается на сайте столичной мэрии, спортсмены выйдут на дистанции 42,2 километра и 10 километров.

В нынешнем году марафон пройдет 24 сентября. 

"Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в "Лужниках", пробегут по набережным Москвы-реки мимо "Москва-Сити", Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. За это время москвичи и гости столицы увидят более 30 достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Среди участников забега чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона - 2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр - 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на сайте и в соцсетях проекта.

"Нам удалось вырастить новое поколение бегунов и достичь невероятных результатов - более чем четырехкратного увеличения количества участников марафона. Это рекордный темп роста в Европе", - цитирует портал директора марафона Дмитрия Тарасова.

В первом забеге в 2013 году участвовали 6 тысяч спортсменов.

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